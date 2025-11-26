Hamburgs Vermögensverwalter räumen bei Branchenpreis ab

Der Report Die Elite der Vermögensverwalter, der seit 23 Jahren gemeinsam mit dem Handelsblatt die besten Institute in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein auszeichnet, vergab auch in diesem Jahr seine Spitzennoten.

Von insgesamt 386 geprüften Banken und Vermögensverwaltern schafften es lediglich 51 in die Kategorie „empfehlenswert“. Ganz vorne platzierten sich gleich drei Vermögensverwalter aus Hamburg: Die Privatbank Berenberg erzielte mit 822 von maximal 830 Punkten das beste Ergebnis. Die HAC VermögensManagement AG, die vor 30 Jahren aus einem Investmentclub hervorging, folgte mit 795 Punkten. Auf 790 Punkte kam die Hamburger Sparkasse (Haspa). Alle drei Häuser wurden mit der Höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung in der Salzburger Residenz nahmen Dennis Hummelmeier (Berenberg), Michael Arpe (HAC) und Frank Krause (Haspa) die Auszeichnungen entgegen.