2022 jetzt schon Rekordjahr für Junggesellenabschiede

Es darf endlich wieder ausgelassen gefeiert werden. Das Geschäft für Hochzeitsplaner und Eventmanager boomt. Nicolas Papke, Experte für stilvolle Abschiede aus dem Junggesellendasein bei Mister Neo berichtet: „Der Zeitpunkt ist günstig. Junggesellinnen- und Jungesellenabschiede sind so gefragt wie nie.“ Die Nachfrage ist innerhalb kürzester Zeit explodiert. Kunden buchen ihre Bachelor-/ette-Partys im Schnitt sogar anderthalb Monate früher als im vergangenen Jahr. Denn die Vorfreude auf gemeinschaftliche Unternehmungen ist riesig.

Junggesellinnen und Junggesellen von heute suchen den gemeinsamen Spaß mit ihrem Freundeskreis. Sportliche Aktivitäten sind besonders gefragt. Altmodische Streiche, die Braut und Bräutigam in Verlegenheit bringen sollen, sind meist unerwünscht. Auch Polterabende haben deutlich an Beliebtheit eingebüßt, vor allem in den Städten.

Ganz oben auf der Agenda



Für dieses Jahr steht Action ganz oben auf der Agenda. Am beliebtesten sind Mini-Games und Quizze. Schnitzeljagden durch die Stadt stehen auf dem zweiten Platz. Die Freundinnenu und Freunde können gemeinsame Lösungen für kniffelige Rätsel finden oder in den Disziplinen Wissen und Sport gegeneinander antreten. Für Genießer und Feinschmecker stehen Cocktailkurse auf dem Programm. Diese professionell geführten Workshops sind auf Platz drei. Eigene Kreationen erschaffen und Schlemmen sorgt für jede Menge Spaß.

Die ausgelassene Stimmung der Bevölkerung nach den Pandemie-Lockerungen verspricht auch weiterhin eine starke Nachfrage von Junggesellenabschieden (JGA). Gemeinsame Unternehmungen erhalten einen höheren Stellenwert. Nun werden mit Begeisterung bereits vier Monate zuvor Pläne geschmiedet. Die Leute sind gewillt, mehr Geld in einen Abend oder gleich ein ganzes Wochenende mit den besten Freunden und Freundinnen zu investieren. Papke erzählt: „Die Verkaufszahlen von unseren Klassikern ,Schlag den Junggesellen XXL und Sportedition‘ sowie ‚City Escape‘ sind seit Anfang 2022 um ganze 50 Prozent angestiegen.“ Bei diesen spaßigen Wettkämpfen kommt rasch Partystimmung auf.

Stripshows sind out

Wer eine Hochzeit plant, wird von den vielen Bräuchen fast erschlagen. Dazu zählt der Polterabend. Traditionell soll das Zerbrechen von Porzellan dem Brautpaar Glück bringen. Diese Sitte ist jedoch veraltet. Viele empfinden den Lärm, der böse Geister vertreiben soll, als störend und spenden altes Porzellan lieber für gemeinnützige Organisationen. „Im Gegensatz zum Polterabend sind bei einem JGA nur die besten Freundinnen und Freunde eingeladen. Der kleine Kreis ist optimal, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.“, erklärt Nicolas Papke. Wer als Trauzeugin oder Trauzeuge auserkoren ist, hat – so will es die Tradition – die Aufgabe, den JGA auszurichten. Das ist keine leichte Aufgabe.

Damit dieser Tag für den besten Freund oder die beste Freundin perfekt wird, sollte Folgendes beachtet werden: Gemeinsam mit den engsten Freund:innen Abenteuer zu erleben, ist im Trend. Unangenehm sind hingegen peinliche Aufgaben und übertrieben sexuelle Spiele, welche Braut und Bräutigam bloßstellen könnten.