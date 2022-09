25 Jahre Budnianer Hilfe

Die BUDNIANER HILFE e.V. ist mittlerweile nicht mehr aus der Förderlandschaft Hamburgs wegzudenken. Der Verein unterstützte in den vergangenen 25 Jahren mit rund 6,5 Millionen Euro Kinder- und Jugendprojekte in Hamburg und Umgebung. All das dank der großen Spendenbereitschaft von Kunden und Industriepartnern. „An dieser überragenden Spendenbereitschaft können wir ablesen, dass die BUDNI-Kundinnen und -Kunden uns und unserer Arbeit vertrauen und das ist natürlich als besonders großer Erfolg zu verbuchen“, sagt Julia Wöhlke, erste Vorsitzende des BUDNIANER HILFE e.V. Die Vereinsgründung 1997 geht auf Mitarbeitende des Drogeriehändlers Budnikowsky (Budni) und die Vereinsvorsitzende Gabriele Wöhlke zurück.

Jubiläumsabend im Ernst-Deutsch-Theater mit Nachbarschaftspreis

Am vergangenen Montag, 26. September, fand die Jubiläumsfeier des Vereins im Ernst-Deutsch-Theater statt. Es kamen rund 180 Gäste. Am Abend kam es auch zur Auszeichnung der Gewinnerprojekte des Nachbarschaftspreises: „Zum Geburtstag sagen wir Danke und unterstützen 25 Nachbarschaftsideen mit insgesamt 50.000 Euro. Gleichzeitig wollen wir mit dem Nachbarschafts-Fonds nach Social Distancing und mehreren Corona-bedingten Lockdowns ein Zeichen setzen für gelebte Solidarität und die Wiederaufnahme von Gemeinschaft in unserem Umfeld“, sagt Julia Wöhlke. Gefördert wurde der Preis von der Wall GmbH und der Hamburger Volksbank.

Die Budnianer Hilfe, jetzt und in Zukunft

Die BUDNIANER HILFE unterstützt gemeinnützige Träger dabei, Kinder und Jugendliche stark zu machen für ein glückliches, selbstbestimmtes Leben. Jeden Monat entscheidet der Vorstand über die Vergabe von Fördermitteln an antragstellende Träger. Daneben sammelt fast jede der über 190 BUDNI-Filialen für ein eigenes soziales Patenprojekt in der direkten Nachbarschaft. Darüber hinaus spenden viele Kunden die Bonuspunkte, die sie beim Einkauf mit ihrer BUDNI-Karte gesammelt haben. Mit dem Geldwert unterstützt die BUDNIANER HILFE Organisationen und Kliniken bei der Behandlung und Begleitung von lebensbedrohlich erkrankten Kindern.

In den vergangenen zwei Jahren, zeigte die BUDNIANER HILFE, dass sie in konkreten Notsituationen schnell Hilfe leisten kann. Ein Beispiel hierfür sind die über 400.000 Euro und 120 Paletten Spenden für die Ukraine Hilfe. „Natürlich möchten wir auch noch weitere 25 Jahre und darüber hinaus aktiv sein. In Zukunft wird es wichtig sein, vorhandene Ressourcen zu bündeln und diese zusammen mit Kooperationspartnern effektiver zu nutzen“, sagte Julia Wöhlke.