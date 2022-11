Aktions-Samstage in der Stadtbücherei Wedel

Die Aktions-Samstage bieten für viele Altersgruppen etwas. Am 12., 19. und 26. November können Kinder und Erwachsene am „Escape Room“-Spiel teilnehmen und in der Stadtbücherei Wedel knifflige Rätsel lösen. Teil­nehmen dürfen maximal 5 Spieler pro Gruppe, die im Team die Rätsel lösen müssen. Hierbei stehen Zusammen­arbeit und Kommuni­kation sowie die Sinne jedes Einzelnen im Vordergrund. Logisches Denken, Phantasie, Geschick und Ausdauer sind die Grund­voraus­setzungen, um dem Raum zu entkommen. Zwei Durchgängen stehen je nach Alter der Teilnehmenden zur Verfügung: Von 10 bis 11 Uhr gibt es je ein Spiel für Erwachsene und eins für jüngere Kinder. Von 11.15 bis 12.15 Uhr folgt dann je ein Spiel für Erwachsene und für ältere Kinder.

Anmeldung sind möglich unter 04103 9359-12 sowie per Mail an stadtbuecherei@wedel.de.

Smartphone-Game und Schach

Und die Aktions-Samstage bieten noch mehr. Ab dem 12. November bietet die Stadtbücherei von Montag bis Freitag außerdem ein Smartphone-Game zum Thema „Fake News“ an. Am 26. November gibt es darüber hinaus erneut einen Schach-Treff, der für alle Altersgruppen offen ist. Ab 10.30 Uhr können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene an den Brettern spielen und lernen. Der Schach-Treff wird von einem erfahrenen Spieler geleitet.

Weihnachtliches Basteln

Da die Adventszeit naht, können Kinder zwischen vier bis 11 Jahren am 26. November weihnachtlich basteln. Von 14.30 bis 17.30 Uhr werden die Bastelsachen gezückt. Für die passende Stimmung sorgen vorgelesene Märchen. Diesen Termin wiederholt die Stadtbücherei noch einmal am 10. Dezember. Das Bastelmaterial stellt der Förderverein für die Stadtbücherei zur Verfügung. Die Stadtbücherei Wedel bittet um eine telefonische Anmeldung unter 04103 9359-12.

Alle Angebote sind kostenfrei.