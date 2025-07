Alumni-Café am Marion Dönhoff Gymnasium

Am Montag, 21. Juli sind alle Ehemaligen des MDG zu einem Alumni-Café in ihre alte Schule eingeladen. An diesem Tag finden die Abschlusspräsentationen der Projektwoche statt. „Eine schöne Gelegenheit, einen Einblick in aktuelle Schulprojekte zu erhalten, in Erinnerungen zu schwelgen und einander wiederzutreffen.“, meint die MDG-Lehrerin Julia Bender, die das Alumni-Programm betreut.

Voranmeldung zum Alumni-Café bis 16. Juli

Im Rahmen dieser Veranstaltung möchte der Ehemaligen-Verein zu Kaffee und Kuchen in Raum 29 einladen. Um Voranmeldung wird bis 16. Juli an E-Mail gebeten.

Falls Sie zu diesem Termin verhindert sind, gibt es bereits eine Alternative. Am Mittwoch, 15. Oktober, tagt um 18.30 Uhr der Alumni-Verein im Forum des Marion Dönhoff Gymnasiums. Auch bieten sich dann viele Möglichkeiten zum Gespräch. Auch hier wird um Anmeldung gebeten unter: E-Mail.

Zeit und Ort

Montag, 21. Juli, 15 Uhr bis 17 Uhr, Marion Dönhoff Gymnasium, Willhöden 74, Blankenese, Raum 29