Beselerplatz: Bauarbeiten und Verkehrsbehinderungen

Auf einer Fläche von rund acht Quadratmetern werden am Beselerplatz an der Ecke zur Reventlowstraße Pflastersteine entnommen. Diese hatten sich in den vergangenen Jahren durch den Verkehr verschoben, so das Bezirksamt. Die Verschiebung führte dazu, dass die Steine nicht mehr eben liegen. Es besteht eine erhöhte Stolpergefahr. Nun soll ein Asphalt-Provisorium die Stolpergefahr beheben. Dies führt zu einer halbseitigen Straßensperrung, was bedeutet, dass Lkw den Bereich während der Bauarbeiten nicht passieren können. Pkw sind davon nicht betroffen. Die Sperrung soll ein bis zwei Tage andauern.

Provisorium am Beselerplatz bis zum Frühherbst

Das Provisorium wird zunächst bis Frühherbst bestehen. Im Anschluss verlegt man im Einmündungsbereich haltbarere Steine, so das Bezirksamt Altona. Die bereits bestellten Steine würden aktuell noch produziert, fügt das Amt hinzu.