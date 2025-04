Auf den Spuren Bonhoeffers – Gemeindeakademie

Wie kann eine Kirche in einer scheinbar immer religionsärmeren Welt bestehen und Verantwortung übernehmen? Diese Frage stellte sich der berühmte Theologe Dietrich Bonhoeffer. Besonders in der Zeit des Nationalsozialismus muss ihn diese Frage umgetrieben haben. Denn die Kirche, eine angeblich moralisch richtungsweisende Instanz, tat eines viel zu wenig: Sie blieb still und ergriff keine Partei für Verfolgte. Bonhoeffer ging deshalb in den Widerstand. Er kam im KZ Flossenbürg um. Heute stellen sich viele Menschen erneut die Frage: Was kann und muss die Kirche tun? Da ist es nur folgerichtig, auf den Spuren Bonhoeffers zu wandeln.

Vom Um- und Aufbruch

Pastor Frank Engelbrecht spricht an diesem Abend mit der vielfach ausgezeichneten Journalistin Andrea Jeske und dem Konzeptkünstler Thomas Thiede über Widerstand und Glaube. Jeske ist Spezialistin für die Themen Um- und Aufbrüche. Thiede wagte es am 5. März in der Blankeneser Kirche eine Kirchenbank von der Waagerechten in die Senkrechte aufzurichten. Das ungewöhnliche Kunstwerk wirkt wie ein Fremdkörper, der Reibung erzeugt und nicht unbemerkt bleiben kann. An diesem Abend wird das Kunstwerk mit dem Namen „Aufstand“ abgebaut. Hierzu liest der Schauspieler David C. Bunners, Texte aus dem Buch seines Vaters, des Autors und Theologen Christian Bunners: „Auf den Spuren von Dietrich Bonhoeffer“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zeit und Ort

Mittwoch, 16. April, 19.30 Uhr, Kirche am Markt, Mühlenberger Weg 64, 22587 Hamburg

Über die evangelische Gemeindeakademie Blankenese

Die ev. Gemeindehaus Blankenese veranstaltet regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, wie Vorträge und Lesungen. Wenn Sie mehr über das Programm erfahren möchten, klicken Sie diesen Link:www.blankeneser-kirche.de/erleben/gemeindeakademie