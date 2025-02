Bronzefigur von Nienstedtener Friedhof gestohlen

Die Figur, eine lebensgroße, sitzende Bronzefigur, schuf die Bildhauerin Vera Mohr-Möller 1989 zum Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Die Diebstahlmeldung erreichte die Angehörigen bereits am 12. Februar per E-Mail von der Friedhofsverwaltung. Beim Besuch der Grabstätte bestätigte sich der Verlust – die bei Friedhofsbesuchern beliebte Figur war verschwunden. Die Skulptur stellt die erste Enkelin der Künstlerin dar und war oft mit Blumen geschmückt, die Unbekannte in ihre Hände legten. Vera Mohr-Möllers 87-jährige Tochter wollte umgehend Anzeige auf der Polizeiwache Blomkamp erstatten. Wegen mehrstündiger Wartezeit hätte das nicht erfolgen können, so die Geschädigte.

Chancen, die Bronzefigur zu finden, sind gering

Besonders besorgniserregend: Der Friedhof verfügt weder über eine Versicherung für Kunstwerke noch über eine Kameraüberwachung, sodass die Chancen auf Aufklärung gering erscheinen. Die Familie hofft dennoch auf Hinweise und appelliert an mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Polizeiwache Blomkamp erreichen Sie unter: 040 4286-52610.