Die 10 besten Plätze für Silvester-Feuerwerke in Hamburg

Für einen beeindruckenden Blick auf die Feuerwerke haben wir die 10 besten Plätze im Hafen und an der Außenalster für Sie zusammengestellt. Doch Vorsicht: Es gibt Bereiche, in denen das Zünden von Feuerwerk verboten ist. Außerdem sollten Sie auf das „richtige“ Knallwerk achten. So warnt der Hamburger Zoll, dass die Verwendung von „Polen-Böllern“ gefährlich und strafbar ist. Weitere Information hierzu finden Sie unter: Ausnahme für das Abbrennen privater Kleinfeuerwerke außerhalb des Jahreswechsels beantragen – Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz – hamburg.de

Verbotszonen

In den Bereichen rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt ist Feuerwerk untersagt. Dazu zählen:

Jungfernstieg

Neuer Jungfernstieg

Lombardsbrücke

Ballindamm

Reesendamm

Rathausmarkt

Zwischen 18 Uhr und 1 Uhr morgens dürfen in diesen Zonen weder Raketen noch Böller mitgeführt werden. Erlaubt sind lediglich Kleinstfeuerwerke wie Wunderkerzen und Knallerbsen.

Feuerwerkserlebnisse am Wasser

Feuerwerke in Wassernähe haben einen besonderen Reiz – und Hamburg bietet dafür reichlich Gelegenheiten. Ob an den Kanälen, der Elbe oder der Alster: Viele Hamburger*innen haben ihre Lieblingsplätze, um den Himmel in leuchtenden Farben zu bewundern.

Wer es gesellig mag, sollte den Hafen besuchen. Besonders an den Landungsbrücken ist das Feuerwerk ein Spektakel, bei dem Raketen den Himmel in ein farbenfrohes Gemälde verwandeln. Um Mitternacht erklingen zusätzlich die Signalhörner der Schiffe im Hafen, was die Atmosphäre noch eindrucksvoller macht. Entlang der Hafenmeile sorgen zahlreiche Buden für das leibliche Wohl – von Sekt bis Bratwurst.

Für alle, die lieber eine ruhigere Umgebung bevorzugen, empfiehlt sich die Außenalster. Besonders empfehlenswert sind:

Schwanenwik

Kennedy- und Lombardsbrücke (im Süden)

Krugkoppelbrücke (im Norden)

Kleiner Tipp

Manche U-Bahn-Stationen wie die Landungsbrücken und der Baumwall scheinen für den Ausblick gut gelegen. Aber weit gefehlt: Das Feuerwerk ist oftmals nicht sichtbar wegen örtlicher Sicherheitsblenden. Außerdem sollten Sie die Wege an Haltestellen für den Verkehr freihalten. Auch der Blick von der südlichen Elbufer scheint reizvoll. Aber bedenken Sie, dass der Alte Elbtunnel von 21 Uhr bis 4 Uhr für Fußgänger geschlossen ist.

Top 10 Plätze für das Feuerwerk

1. Landungsbrücken

Direkt am Wasser gelegen und mit fantastischer Sicht – allerdings oft sehr überfüllt.

2. Stintfang

Über der U-Bahn-Station Landungsbrücken gelegen, bietet dieser Aussichtspunkt eine hervorragende Sicht. Auch hier ist es jedoch sehr voll.

3. Bei der Erholung

Ein schmaler Fußweg vor dem Hotel Hafen Hamburg und weiteren Gebäuden. Gute Sicht, aber ebenfalls gut besucht.

4. Johannisbollwerk / Vorsetzen

Guter Blick, auch bei großem Andrang.

5. Überseebrücke

Begrenzter Platz und eingeschränkte Sicht.

6. Fischmarkt

Etwas weiter entfernt, dafür oft weniger überlaufen und dennoch mit guter Sicht.

7. Dockland

Die Aussichtsplattform des Dockland-Gebäudes bietet eine großartige Sicht auf das Feuerwerk. Der Zugang erfolgt über 140 Stufen an der Außenseite.

8. Kennedybrücke

Gemeinsam mit der Lombardsbrücke bietet sie eine der besten Aussichten auf die Außenalster.

9. Steinwerder

Von der anderen Elbseite aus genießt man einen beeindruckenden Blick auf das Feuerwerk und die Skyline der Stadt. Achtung: Der Alte Elbtunnel ist geschlossen, daher muss der Weg über Wilhelmsburg genommen werden.

10. Altonaer Balkon

Dieser weitläufige Park bietet eine entspanntere Atmosphäre. Von hier hat man aus 27 Metern Höhe eine beeindruckende Sicht auf die Elbe und die zahlreichen Feuerwerke entlang des Flusses.

Wählen Sie den passenden Ort für Ihr Silvestererlebnis und genießen Sie den Jahreswechsel in Hamburg! Wir wünschen einen guten Rutsch.