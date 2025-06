Die lange Nacht der Kammermusik in der Flottbeker Kirche

Die Flottbeker Kirche lädt am Pfingstsonntag, den 8. Juni herzlich zu einem Abend mit Kammermusik ein: In drei Blöcken präsentieren die Musiker und Musikerinnen ein besonderes Programm, bei dem sich die Instrumente auf ganz verschiedene Art und Weise begegnen und miteinander verflechten. Ludwig van Beethovens Tradition trifft dabei auf folkloristisch geprägte Einfälle Bohuslav Martinùs und die impressionistische Klangfarbe Debussys auf das strahlende Klaviertrio von Johannes Brahms. Große Emotionen, die gibt es auch in kleiner Besetzung. In den Pausen freuen sich die Musikerinnen und Musiker, mit Ihnen bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

Karten (Normalpreis 20 Euro/ Ermäßigt 10 Euro): Ihr Ticket können Sie online, im Gemeindebüro und an der Theaterkasse im EEZ erwerben.

Zeit und Ort

8. Juni, 18 Uhr, Flottbeker Kirche