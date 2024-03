Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

„Gifft dat in’n Mart veel to veel Regen, bringt de Oorn blots wenig Segen.“ Dat is so’n ole Buernschnack.

Wat is to veel? Wat is to wenig? Staht wi mit Sack un Pack dor buten op’n Acker,

so warrt uns kloor, so pladdernatt, wi sünd uns enig över’t Ungemack, dat is förwohr nich eenfach to bestimmen.

Wi mööt uns heel un deel besinnen op Kennen un Können, op goden Raat.

Een seggt: „Twölf gode Daag, de mutt he hebben,

de Nummer dree in’t Johr, de Mart.“

De anner seggt: „De Oorn warrt groot,

wenn blots de Sünn schient un he koolt

blifft.

In de Küll, de Mart bit to’n April.“

De Mai dorgegen schall warm warrn un schöön, wenn doch

in’n Mart veel Weihen un

Böen.

So hoolt wi dörch in’t Stormgebruus. Un sleppt uns kladdernatt na Huus.

Al morgen kreiht keen Hahn dorna.

Blots de Spatz piept flink vun’t Dack:

De Wind kümmt hüüt ut Noord, ganz groff!

Dat Leven is keen Ponyhoff.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.