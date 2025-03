Die Tüdelband ist ein Hamburger Musikduo, das auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt, denn in unserer Printausgabe gibt es jeden Monat die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, die plattdeutsche Kolumne der Band.

LÜTTE AVENTÜER

Nu man rin in de Plünnen, denn för jeed Wedder gifft dat ok de passliche Kledaasch. In’n Rüchsack blots’n Buddel vull Water, twee Äppel un en Botterbroot mit Kees. Prächtig Proviant för’n Bummel an de frische Luft. Dat mutt jo nich glieks en över de Maten grote Wannertour warrn över mehre Daag oder gor Weken…

So’n schöne Spazeergang de Küst henlang oder an’t Över vun de Elv, dörch’n Woold oder in de Heid, so’n richtige lütte Aventüer. Jichtenswo langswannern, in Roh de Landschop, de Planten un de Deerten ankieken. De gröttste Spaaß is kloor, so’n Törn in en lütte Grupp to maken. Denn ünnerwegens gifft’ jo nich blots veel to sehn, sünnern ok orrig Tiet to’n Schnacken.

Wat’n Utblick! Un dat kost todem rein gor nix bet op en lütt beten Överwinnen, denn de Swienhund bellt un wiest sien Tähn. Ik smiet em en ole Wannerstock hen. Denn vun Belang is blots, vör allens eerstmal in Gang to kamen. Mi nich to rögen, dat kann ik later ok noch lang noog.