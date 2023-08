Die vierte Petrolheads Trophy

Das Einladungsgremium der Petrolheads Trophy freut sich auch in diesem Jahr über eine bunt gemischte Startaufstellung von 30 Fahrzeugen. Das Starterfeld umfasst eine Zeitspanne von fast 100 Jahren automobiler Historie. Der offene Austausch untereinander sowie das gemeinsame Erlebnis stehen bei der Veranstaltung im Vordergrund. Die Tagesausfahrt hat insgesamt 270 Kilometern Streckenführung. Sie wird mit leicht zu lösenden Aufgaben und Prüfungen aufgelockert. Am Abend wird dann ein Gesamtsieger‐Team geehrt.

Ein Kurs, der sich sehen und fahren lassen kann

Vom The Fontenay an der Außenalster aus geht es über landschaftlich schöne Nebenstrecken der Lüneburger Heide zur Skihalle Snow Dome im Berg und Tal Abenteuer‐Resort, wo es neben einer Prüfung im Schnee eine kurze Stärkung gibt. Der weitere Streckenverlauf der ersten Etappe führt zum Mittagsstopp im Gut Bardenhagen. In dem idyllischen Kleinod, mit seinen 30 Jahren Trainings- und Zuchterfahrung, stehen jetzt weitaus mehr Pferdestärken in den PS‐Arkaden, als zu der Zeit der über 100 versorgten Traberpferde. Hier findet ein Barbecue mit regionalen Produkten statt. Die zweite Etappe der Petrolheads Trophy führt zum Golf‐ und Landclub Hittfeld. Hier endete die Strecke mit der Zieleinfahrt. Vor Ort werden Champagner und Fingerfood genossen.

Sponsoring für Petrolheads Trophy erwünscht

Das abschließende Abendessen mit Pokalvergabe findet erstmalig im The Dining Room am Rödingsmarkt statt. Neben dem musikalischen Rahmen können die Teilnehmenden sich über hochwertige Preise der Partner & Sponsoren freuen.