Die zweite Paw Parade in Hamburg

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit über 300 Teilnehmenden und mehr als 200 Hunden geht die Paw Parade in Hamburg in die zweite Runde. Ziel des Events ist es, auf Hunde und Katzen in Tierheimen aufmerksam zu machen und Spenden für den Deutschen Tierschutzbund zu sammeln.

Der Startschuss fällt am 28. September, um 12.30 Uhr, am Karo Beach. Schon im Vorfeld können sich Besucherinnen und Besucher auf ein entspanntes Get-together freuen: mit Fotobooth, Hotdogs, Eis für Hunde und kreativen Mitmach-Aktionen. Ab 15 Uhr geht es dann gemeinsam auf eine rund zwei Kilometer lange Gassi-Demo durch die Sternschanze. Für jede registrierte Person, die daran teilnimmt, spenden die Organisatoren Pedigree und Whiskas 50 Euro an den Deutschen Tierschutzbund.

Mehr Informationen und die Anmeldung zur Paw Parade finden Sie unter: www.pedigree.de/pawparade

Zeit und Ort

Start: So., 28. September, 12.30 Uhr, Karo Beach