71-Jährige sah ihre Geldbörse in Händen der Diebin

Kurz nach 12.30 Uhr kaufte eine 71-Jährige in einem Discounter in der Wedeler Feldstraße ein. Die Handtasche der Wedelerin hing während des Einkaufs am Griff ihres Gehwagens. Plötzlich bemerkte die Dame eine 21-Jährige neben sich, die die Geldbörse der Rentnerin hielt. Die Seniorin rief, dass es sich um ihr Portmonee handeln würde. Die Diebin ließ die Geldbörse fallen und versuchte zu fliehen. Ein Angestellter der Filiale verstellte der Tatverdächtigen den Fluchtweg und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Diebin war der Polizei bereits bekannt

Die Beamten nahmen die Beschuldigte mit zum Wedeler Revier, da sie keinen Ausweis bei sich hatte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Festgenommene zwischen Dezember und Januar bereits viermal wegen Diebstahls in Hamburg aufgefallen war. Bei zwei der Fälle handelte es sich um Taschendiebstähle. Des Weiteren wies die Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz nach. Das Gericht verurteilte die Täterin am Samstag zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro.