Künstlerin Doris Winter stellt in der Stadtbücherei Wedel aus

Die Künstlerin lädt die Betrachtenden dazu ein, in ihre Welt der Acrylmalerei einzutauchen. Hier hält sie ihre Leidenschaft für majestätische Berge und die Schönheit der Natur fest. Auch tierische Motive finden Platz in ihren Werken – oft in kreativen Farbvariationen.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Werke bei Frau Winter käuflich zu erwerben. Die Kontaktdaten finden Sie bei den ausgestellten Werken. Die Ausstellung ist frei zugänglich während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei.

Weitere Informationen

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel

Öffnungszeiten Mo., 13 bis 19 Uhr; Di., 10 bis 18 Uhr; Mi., geschlossen; Do., 10 bis 19 Uhr; Fr., 10 bis 18 Uhr, Sa.; 9 bis 13 Uhr