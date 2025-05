Elbchaussee in Nienstedten am Wochenende dicht

Am Wochenende müssen Autofahrer sich erneut in Geduld üben. Denn die Elbchaussee wird zwischen der Kreuzung Schenefelder Landstraße, Mühlenberger Weg und Manteuffelstraße bis zur Hasselmannstraße gesperrt. Sie Sperrung gilt vom 17. Mai um 7 Uhr bis zum 18. Mai um 19 Uhr.

Grund für die Sperrung sind Sicherheitsbedenken