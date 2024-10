Enkeltaugliches Gärtnern – Rissener Impulse – 10.10.2024

In der Veranstaltungsreihe Rissener Impulse lädt das Zukunftsforum Rissen e.V. zu einem Vortrag zum Thema „enkeltaugliches Gärtnern“ ein. Dieser Begriff meint nahbares, unkompliziertes Gärtnern. Eben kinderleicht und nachhaltig.

Als Referentin hat das Zukunftsforum Frau Christine Stecker von der Loki Schmidt Stiftung gewinnen können. Sie wird in einem anschaulichen Vortrag erläutern, wie schon kleine Veränderungen zu mehr Artenvielfalt und neuen Lebensräumen in Gärten und auf Balkonen führen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung über info@zukunftsforum-rissen.de wird gebeten. Spontanes Erscheinen ist ebenfalls möglich. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit MOIN STADTNATUR.

Informationen zu MOIN STADTNATUR – Hamburgs Beratungsstelle für naturnahe Gärten, Balkone & Freiflächen

Die Hamburger Beratungsstelle MOIN STADTNATUR will die biologische Vielfalt in Hamburg fördern. Das kostenfreie Beratungsangebot von MOIN STADTNATUR richtet sich insbesondere an Privatpersonen mit (Klein-)Garten, Balkon oder Terrasse in Hamburg. Wohnungswirtschaft mit Gemeinschaftsflächen sowie Bildungseinrichtungen im Hamburger Stadtgebiet gehören ebenfalls zur Zielgruppe. Ihre Anfrage können Sie über das Kontaktformular auf www.moinstadtnatur.de senden.

Das Zukunftsforum Rissen e.V.

Das Zukunftsforum Rissen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit Januar 2020 besteht. Das Forum hat das Ziel, den CO2-Ausstoß in Rissen spürbar zu senken. Darüber hinaus möchte der Verein die Nachbarschaft im Stadtteil stärken.

Zeit und Ort

Donnerstag, 10. Oktober 2024

19 bis 20.30 Uhr

alte Aula des Schulcampus Rissen (Eingang Voßhagen 15, 22559 Hamburg)