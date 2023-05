Fahrzeugbrand führte zu Rauchwolke über Altona

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in der Kaltenkirchener Straße in Altona-Nord gerufen. Dort entzündeten sich Fahrzeugakkus. Schließlich musste eine Gefahrenmeldung ausgelöst werden.

Die Rauchwolke stand für mehrere Stunden über Altona-Nord. Zur Vorsicht warnte die Feuerwehr vor giftigen Gasen. // Foto: Elina Emurlaeva auf Unsplash (Symbolbild/cropped)