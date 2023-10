Falschgeld – Polizeizugriff in Osdorf

Drei Männer aus Osdorf sollen in großem Stil Falschgeld verbreitet haben. In diesem Zusammenhang hat die Polizei am 24. Oktober eine Wohnung in Osdorf durchsucht und einen Verdächtigen verhaftet.

Beim Falschgeld handelt es sich um falsche Fünzig-Euro-Noten. Mit über 40 Prozent stellen sie den Großteil der Banknoten dar. (Symbolbild) // Foto: Lukasz Radziejewski auf Unsplash