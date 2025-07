Festival für Kammermusik mit dem Ensemble Obligat

Im Jubiläumsjahr 2025 feiert das Ensemble gleich dreifach: 30 Jahre Ensemble Obligat, 20 Jahre Kammermusik im Jenisch Haus und 10 Jahre Hamburger Bläserquintett. Das Eröffnungskonzert am 19. Juli steht unter dem Titel „Anniversaires Baroques“ und ist ganz den großen barocken Geburtstagskindern gewidmet: Johann Sebastian Bach (275. Jubiläum) und Henry Purcell (330. Jubiläum). Gemeinsam mit Carl Philipp Emanuel Bach werden deren Werke in einer reizvollen Besetzung für Flöte, Oboe, Violoncello und Cembalo präsentiert. Das Publikum darf sich auf eindrucksvolle Triosonaten und selten gespielte Preziosen freuen. Künstlerische Leitung: Prof. Imme-Jeanne Klett. Eintritt 22 bis 33 Euro, Ermäßigungen um 50 Prozent möglich. Karten an der Abendkasse und den bekannten Vorverkaufsstellen.

Zeit und Ort

Sa., 19. Juli, 19 Uhr, Baron-Voght-Straße 50, Othmarschen