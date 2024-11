Weihnachtsbasar benötigt noch Flohmarktspenden

Die Johannes-Kirchengemeinde in Rissen lädt auch in diesem Jahr zum Weihnachtsbasar und Weihnachtslädchen ein. Der Weihnachtsbasar am 1. Advent bietet neben Weihnachtsartikeln, Handarbeiten, Getöpfertem und Plätzchen auch Kränze und vieles mehr. Der Basar beginnt nach dem Gottesdienst. Er endet um 17 Uhr. Das Weihnachtslädchen mit Bücherflohmarkt hat vom 3. bis 8. Dezember zwischen 10 und 12.30 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Spenden für Weihnachtsbasar gesucht

Für beide Veranstaltungen werden noch Spenden benötigt. Von Flohmarktartikel über Bücher (keine Zeitschriften, Fach- und Schulbücher) und Selbstgemachtes wie beispielsweise Marmeladen bis hin zu Spenden für das leibliche Wohl und Grünzeug für die Adventskränze. Bitte geben Sie die Spenden zwischen dem 25. und 29. November im Gemeindehaus, Raalandsweg 5 in Rissen, ab. Die Einnahmen gehen an Partnerprojekte in Tansania, Kolumbien, Guatemala, Brasilien und fließen in die Arbeit mit Geflüchteten in Rissen.