Gedenkfeier für Hüseyin Inak

Hüseyin Inak besuchte sein Heimatland im August und erlag ohne jedes Vorzeichen einem Schlaganfall. Die Nachricht seines Todes flutete die Sozialen Medien mit ungeahnter Kraft. Es war ein Zeichen für den Respekt und die Wichtigkeit, die ihm in Wedel und darüber hinaus zukam. Inak arbeitete über Jahrzehnte hinweg als Betreuer von Geflüchteten in Wedel. Sein Einsatz für Integration und gegenseitigen Respekt folgte der festen Überzeugung, dass die Herkunft keine Rolle spiele. Inak versuchte mit jeder Bemühung, ob in Sportvereinen oder seinem politischen Engagement bei Bündnis ’90 – Die Grünen, Mauern in den Köpfen einzureißen.

Die Stadt Wedel schreibt in ihrem Nachruf: „In vielen Jahren hauptamtlicher Tätigkeit als Flüchtlingsbetreuer für die Diakonie und in vielen (wegen der Menge unmöglich vollständig aufzuzählenden) ehrenamtlichen Funktionen hat Inak die alteingesessenen Menschen aus Wedel mit den Neuwedelern aus aller Welt zusammengebracht – oft Seite an Seite mit städtischen Einrichtungen und den Wedeler Vereinen.“

Gedenkfeier

Am Sonntag, 13. Oktober, gedenkt die Stadt Wedel ihrem verdienten Bürger Hüseyin Inak. Die Trauerfeier beginnt um 15 Uhr im Rist Forum (Am Redder 8, Wedel). Wegbegleiter aus verschiedensten Bereichen werden zu diesem Anlass sprechen.

Ablauf

15 Uhr Begrüßung von Sven Kamin

Hüseyin Inaks Familie

Kenan Inak, Bruder

Tochter Ceren und Söhne Erkan und Ardil Inak

Wegbegleiter aus der Politik

Julia Fisauli- Aalto, stellvertretende Bürgermeisterin

Marta Litke, Koordinierungsstelle Integration Stadt Wedel

Irmgard Jasker, AK gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit

Helmut Metz, die Grünen

Martin Balasus, MdL, CDU

Wegbegleiter aus der sozialen Arbeit

Immanuelkirche

Matthias Schwartz, Peter Mollenhauer, Willkommenscafé

Rainer Bleuel, Stadtteilzentrum „mittendrin“

Polizei Wedel

Andreas Müller, Wedel TV

Ayşen Ciker, Türkischer Elternbund Wedel

Nancy Gomez

Britta Wien- Hansen, SC Rist

Jens Krippahle

Musikalische Begleitung von Bariş Şahin, Saz

Ende um etwa 17.30 Uhr