Große Kunst kommt für guten Zweck unter den Hammer

Die Kunsthalle St. Annen in Lübeck veranstaltet am 11. Juni eine große Benefiz-Kunst-Auktion zugunsten der Erdbebenopfer. Die Auktion findet in Zusammenarbeit mit Christie’s sowie der Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler statt.

Namhafte Kunstschaffende wie Mona Hatoum, Andreas Gursky, Jonathan Meese, Manaf Halbouni, Matt Mullican und Armin Mueller-Stahl haben Werke gespendet, die bei der Auktion ersteigert werden können. Der gesamte Erlös geht an medico.international, um den Opfern der Katastrophe zu helfen. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Björn Engholm und wird von Christiane Gräfin zu Rantzau, Chairman Christie’s Deutschland, geleitet.

Vorabbesichtigung am 10. Juni – auch online

Eine Vorbesichtigung der Werke ist am 10. Juni sowie online möglich. Interessierte können schriftliche Angebote per E-Mail (mq@luebeck.de) einreichen und während der Auktion telefonische Gebote abgeben. Die Anmeldung zur Auktion ist empfohlen, da die Plätze begrenzt sind. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: kunsthalle-st-annen.de.