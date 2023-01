Hallenflohmarkt in Rissen

Im November feierte der Hallenflohmarkt beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Ortsverband Hamburg-Mitte erfolgreich Premiere. Am 19. November gibt es in der Halle 15 einen Folgetermin. Der ASB OV Hamburg-Mitte bietet wie im November Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Tee zum Aufwärmen an, außerdem Softdrinks und Kuchen. Vor der Halle werden wieder leckere Bratwürste gegrillt und diesmal gibt es für die kleinen Besucherinnen und Besucher ein Kinderkino in der Nebenhalle.

Weitere Informationen zum Hallenflohmarkt

ASB Ortsverband Hamburg-Mitte

Sonntag, 19. Februar

10 bis 15 Uhr

in der Halle 15, Suurheid 20 – direkt neben dem Asklepios Westklinikum.

Alles für die Anmeldung der Stände …

Der Flohmarkt richtet sich ausschließlich an private Anbieter, die sich ab sofort per Mail anmelden können (ov-mitte@asb-hamburg.de) oder telefonisch unter 040 – 83 11 31.

Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro Meter, Tische müssen mitgebracht werden. Zudem werden 10 Euro Müllpfand erhoben, welche am Ende der Veranstaltung rückerstattet werden.

Der Aufbau kann ab 9 Uhr beginnen – ein Abbau der Stände ist frühestens ab 14.30 Uhr möglich.