Der erste Rissener Hallenflohmarkt

Egal, wie das Novemberwetter wird, dieser Hallenflohmarkt findet im Trockenen statt. Denn die Halle 15 des ASB in Rissen bietet eine Menge wetterfesten Platz. Kurz vor der Adventszeit kann hier neben den üblichen Flohmarktartikeln auch Weihnachtliches angeboten werden. „Im Sinne der Nachhaltigkeit könnte Weihnachtsdeko hier neue Besitzer finden“, meint der ASB Ortsverband.

Und so können Sie mit einem Stand beim Hallenflohmarkt dabei sein

Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro laufendem Meter plus 10 Euro Müllpfand, welcher nach Abbau rückerstattet wird, sofern kein Müll zurückgelassen wurde. Die Bezahlung erfolgt vor Ort. Anmelden können sich ausschließlich private Anbieter. Die Anmeldung erfolgt verbindlich unter: ov-mitte@asb-hamburg.de oder telefonisch unter 040 – 83 11 31.

Eine Anmeldung ist bis zum 19. November möglich – sofern dann noch Plätze vorhanden sind. Der Aufbau kann ab 9 Uhr beginnen – Tische müssen mitgebracht werden. Abbau frühestens ab 16.30 Uhr. Das Team vom ASB Ortsverband Hamburg-Mitte wird im Hallencafé Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Tee sowie Kuchen und Bratwurst anbieten.

Die Halle 15

Der ASB Ortsverband Hamburg-Mitte betreibt in der Suurheid 20 – auf dem Gelände des Westklinikums – schon lange die Halle 15 – bislang als Materiallager für die Auslandshilfe. Zuletzt wurde hier in Folge des Ukrainekriegs Geflüchteten geholfen. Nun soll dieser Ort nach und nach eine andere Funktion erhalten. Zwar stecke die Idee noch in den Anfängen, doch bald werde hier, so der Plan, ein Bürgerzentrum für den Stadtteil entstehen.

Weitere Informationen

Hallenflohmarkt

Wann: 20. November

von 11 bis 17 Uhr

Wo: Halle 15

Suurheid 20

Auf dem Gelände des Asklepios Westklinikum Hamburg (Rissen)