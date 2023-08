Hallenflohmarkt startet wieder

Der nächste Hallenflohmarkt beim ASB Hamburg-Mitte findet am Sonntag, 10. September von 10 bis 15 Uhr in der Halle 15, Suurheid 20, statt. Der Herbstflohmarkt richtet sich ausschließlich an private Anbieter. Wie auch bei den vergangenen Flohmärkten beträgt die Standgebühr 5 Euro pro laufendem Meter plus 10 Euro Müllpfand, die am Ende der Veranstaltung rückerstattet werden. Tische müssen mitgebracht werden. Der Aufbau kann ab 9 Uhr beginnen – Abbau frühestens am 14.30 Uhr. Anmeldungen sind unter ov-mitte@asb-hamburg.de oder unter 040 83 11 31 möglich.

Weitere Informationen

Im Hallencafé wird es Kaffee, Tee und Kuchen geben – der Bratwurstgrill vor der Halle ist ebenfalls wieder dabei. Der Flohmarkt findet wetterunabhängig statt, da alle Stände in der Halle 15 überdacht sind. Parkplätze stehen während der Veranstaltung auf beiden Straßenseiten entlang der Halle 15 kostenfrei zur Verfügung.