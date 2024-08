Heldenlauf startet – wichtige Verkehrsinfos

Die verschiedenen Strecken beim Heldenlauf gehen vom Grenzweg im Westen Blankeneses bis zur Baron-Voght-Straße im Osten. Zwischen der Straße Stauffenbergstraße und der Baron-Voght-Straße führen die Streckeen auch über die Elbchaussee. Daher wird dieser Bereich der Chaussee gesperrt, sowie weitere 27 Straßenbereiche. Betroffen sind unter anderem die Blankeneser Bahnhofstraße, die Jürgensallee, die Kanzleistraße, der Strandweg, der Waseberg und der Mühlenberger Weg. Insgesamt stehen fünf Strecken zwischen 6,5 Kilometern und 21,1 Kilometern zur Wahl. Teilweise decken sich die Wege. Start ist für alle am Mühlenberg in Elbnähe. Der Zieleinlauf befindet sich auf dem Blankeneser Marktplatz.

Kleine Sonderregelungen

Für ein besseres Umfahren gelten stellenweise Sonderregelungen: Im Mühlenberger Weg zwischen Probst-Paulsen-Straße und Elbchaussee wird die Fahrtrichtung umgekehrt, sodass eine Ausfahrt in Richtung Elbchaussee möglich ist. Die Einfahrt ist über die Probst-Paulsen-Straße möglich. Die Rissener Landstraße und Blankeneser Landstraße sind durchgehend befahrbar. Außerdem bleibt die Jürgensallee in Richtung Baron-Voght-Straße durchgehend befahrbar.

Weitere Hinweise zum Heldenlauf

Ein Queeren der Rennstrecke ist nicht möglich. Barrieren sind als Vollsperrung ausgelegt, die auch für Anwohnerinnen und Anwohner gelten. Beachten Sie auch die Großtafeln mit weiteren Hinweisen im Veranstaltungsgebiet. Mit dem kleinen Bergziegenlauf beginnt das erste Rennen des Tages um 9 Uhr. Die Sperrungen gelten je nach Straße zu unterschiedlichen Zeiten. Die frühesten beginnen um 8.45 Uhr, zum Beispiel im Bauers Park und am Strandweg. Die ersten Sperrungen werden um 11.30Uhr wieder aufgehoben, etwa am Seegerichtshof und in der Jürgensallee. Genaue Angaben zu den Absperrungen finden Sie hier: Heldenlauf24_Verkehrsinfoflyer.

Der Hamburger Klönschnack wünscht allen einen guten und sicheren Lauf.