Herbstferienspaß in der Stadtbücherei Wedel

An diesem Donnerstag, 13. Oktober, wartet in der Stadtbücherei Wedel bereits der erste Höhepunkt. Von 15 bis 17 Uhr können die Teilnehmenden Bernsteine schleifen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

Die Kursleitung übernimmt Andrea Koehn. Sie hat auf vielen Urlaubsreisen kleine Bern­steine gesammelt. Diese werden am Donnerstag aufs Feinste mit Schleifpapier bearbeitet. Am Ende nehmen alle ein bleibendes Erinnerungs-Stück mit nach Hause.

Schach und „Schnupper-Tommi“

Am Freitag geht es dann in der Sadtbücherei Wedel mit Denksport weiter: Der Schach-Workshop ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Workshop begrüßt Neulinge ebenso wie „alte Hasen“. Der erfahrene Schach­spieler Salvador zeigt alles, was man rund um das „Spiel der Könige“ wissen muss und steht für Fragen bereit. „Gerne kann sich aus diesem Schnupper-Workshop ein fester Kreis entwickeln, der sich künftig regel­mäßig in der Bücherei zum Schach­spielen trifft“, betont eine Sprecherin der Stadtbücherei.

Bis zum 13. Oktober können auch noch Spiele-Apps auf iPads getestet und bewertet werden. Die Kinder-Jury hilft mit bei der Wahl zum Deutschen Kindersoftware-Preis „Schnupper-Tommi“.

Und was gibt es in der zweiten Ferienwoche?

Am 17. Oktober geht es um Upcycling-Basteln. Andrea Koehn bastelt mit den Kindern Tiere aus Korken, Pappe und CDs. Dieses nachhaltige Upcycling haucht Dingen, die eigentlich weggeworfen werden sollen, neues Leben ein. Das Angebot hat keine Altersbeschränkung.

Am Donnerstag und Freitag wird es filmisch, denn dann wird ein Buchtrailer produziert. Das Angebot richtet sich an Kinder um die 12 Jahre. Los geht es um 10 Uhr. Der Dreh dauert etwa zwei Stunden. Die teilnehmenden Kinder können dabei in der Bücherei zu ihrem Lieblingsbuch (oder einem beliebigen Buch) mit einem iPad einen kleinen vorstellenden Film (Trailer) drehen.