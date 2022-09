Gnadenlos ehrlich, wunderbar schlagfertig, immer wieder anders und nie ohne Herz – so gestalten ZWEI STOCKWERK‘ DRÜBER alias Eva Maria Böbel & Anika Sell jeden Abend eine Premiere. Ob eskalierender Ehestreit, Hochkultur in Reimform oder der ultimative Schlagabtausch im HipHop-Battle – alles ist möglich und jede Szene wird zum Unikat, denn beim Improvisationstheater ist alles frei, spontan und überraschend. Am Ende bleiben Geschichten, die nur erzählen kann, wer dabei war.

Zwei Koryphäen und ihr Improvisationstheater

Eva Maria Böbel ist Hamburgerin mit kölscher Mutter, schwäbischem Vater und Berliner Verwandtschaft. Und das bleibt nicht verborgen. Ob Blankenese oder Brandenburg, Liebe oder Hass, Oper oder HipHop – es gibt keine Schublade, die sie nicht von innen kennt, kein Genre, in dem sie sich nicht zu Hause fühlt und keinen Musikstil, den sie nicht mit Leben füllt. Mit Tempo, Spielfreude und vollem Einsatz wirft sie sich in jede Szene. Im wahren Leben ist Eva übrigens Trauerrednerin – auf der Bühne ist sie alles, was ihr wollt.

Anika Sell – Charaktere sind ihre Leidenschaft, Theater ist ihre Berufung. Anika schlüpft mühelos in alles, was sich Klischee nennen darf und zaubert mit ihrem Gefühl, ihrer Schlagfertigkeit und ihrem Humor ein Feuerwerk des Theaters auf die Bühne. Ob pubertierende Tussi oder arroganter Neurochirurg – Anika nimmt man alles ab. Ihr Handwerk hat sie von der Pike auf gelernt, am Ernst Deutsch Theater in Hamburg, bei Improkoryphäen in Amerika… Anika kennt sich aus und das merkt man.

Informationen

Ungeniert improvisiert

Premiere am Dienstag, 20. September 2022, 19:30 Uhr

Theaterschiff Hamburg, Holzbrücke 2, Nikolaifleet

Weitere Termine: 15.11.2022, 17.01.2023

Karten (27-31 EUR) erhältlich unter: www.theaterschiff.de oder: 040-696 50 560