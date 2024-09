Kapitän Giss verlässt Hamburg

Am 11. September gab Kapitän zur See Michael Giss sein Kommando als Kommandeur des Landeskommandos Hamburg nach sechs Jahren ab. Kommissarisch wird sein Stellvertreter, Oberstleutnant Jörn Plischke, das Kommando führen, bis ein Nachfolger feststeht. „Es war eine tolle Zeit hier in Hamburg, wir haben gemeinsam mit den Behörden und Institutionen die Stadt sicherer gemacht“, so Giss. Dies sagte er auch mit Blick auf die Hilfe der Bundeswehr in der Corona-Pandemie und den Heimatschutz.

Neue Aufgabe für Giss in Süddeutschland

Michael Giss wird ab dem 16. September 2024 Kommandeur im Landeskommando Baden-Württemberg mit Dienstsitz in Stuttgart. Unter dem neuen Kommando stehen rund 16.500 aktive Soldaten. Dazu zählen unter anderem auch das Kommando Spezialkräfte in Calw sowie die Deutsch-Französische Brigade in Donaueschingen und Mühlheim im Breisgau.

Stationen seiner Karriere: Von der Gorch Fock über Afghanistan nach Hamburg

Giss begann seine militärische Laufbahn 1983 bei der Bundeswehr. Seine Ausbildung zum Marineoffizier erhielt er auch auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. Nach seiner Zeit als Kommandant auf Minenjagdbooten, Operationsoffizier auf deutschen Fregatten und Navigationsoffizier auf dem französischen Schulschiff Jeanne d‘Arc übernahm der heute 60-Jährige als Kommandant die Fregatte Emden. Weitere militärische Stationen waren für Kapitän zur See Michael Giss ministerielle Verwendungen in Berlin und internationale Aufgaben in Paris und Brüssel, dabei Einsätze auch in Afghanistan.