Kaser abgewählt

Gernot Kaser ist seit gestern nicht mehr Bürgermeister der Stadt Wedel. Gemeinsam mit ihrer Stimme zur Europawahl konnten sich die Wählerinnen und Wähler in Wedel an der Abwahl ihres Bürgermeisters beteiligen. Dem Verfahren ging eine Auseinandersetzung zwischen Verwaltung, Stadtrat und Kaser voraus. Die Vorwürfe gegen den früheren Bürgermeister wogen schwer. Kaser soll seine Untergebenen massiv unter Druck gesetzt haben.

Die Fraktionen des Stadtrates schreiben in einer gemeinsamen Erklärung: „Die Wedeler Kommunalpolitik bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für ihre Teilnahme an diesem wichtigen Entscheidungsprozess. Wir hoffen sehr, dass mit diesem Votum nun schnell wieder Ruhe in Wedel einkehrt und wir uns um die eigentlichen vielfältigen Probleme Wedels kümmern können.“

Fisauli-Aalto übernimmt vorübergehend

Die Neuwahl muss laut Statuten innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Bewerberinnen und Bewerber müssen nicht zwingend aus einer Partei oder Koalition heraus nominiert werden. Auch Einzelpersonen können, mit einer entsprechenden Unterstützung in der Bevölkerung, antreten. So war es bereits bei den vorherigen Bürgermeistern Gernot Kaser und Niels Schmidt, die beide parteilos antraten. Die Amtsgeschäfte führt bis auf Weiteres die 2. stellvertretende Bürgermeisterin Juli Fisauli-Aalto (CDU). Diese Aufgabe füllte sie bislang gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Tobias Kiwitt (Bündnis 90/Die Grünen) interimsmäßig aus.

Kleine Spitze gegen Kaser zum Schluss

Die Fraktionen des Stadtrates bleiben in ihrem gemeinsamen Schreiben zur Wahl weitestgehend diplomatisch. Eine kleine Spitze konnten sie sich aber nicht verkneifen. So schreiben sie: „Gerne räumen wir Herrn Kaser Möglichkeiten ein, seine zukunftsweisenden Visionen von Wedel mit den konkreten Konzepten und Ideen zu präsentieren, die er bisher wiederholt angekündigt, aber eben noch nicht präsentiert hat.“