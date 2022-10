Im Jahr 2021 beendet Katja Suding, eines der bekanntesten Gesichter der FDP, ihre politische Laufbahn. Damit überraschte sie Weggefährten und Kontrahenten gleichermaßen.

Sofort kamen Vermutungen über die Gründe auf, etwa ein lauernder Skandal. Die Wahrheit ist einfacher. Die prominente Politikerin war an einem Punkt angekommen, an dem sie erkannte, dass ein Leben auf dem Präsentierteller nichts für sie ist. Sie beschloss, ihren Abschied aus der Politik selbst zu bestimmen.

Suding zieht die Reissleine

Am 20. Oktober liest Katja Suding in der Stadtbücherei Wedel aus ihrem Buch „Reissleine“. Darin erzählt die Autorin, was die Politik mit ihr gemacht hat, warum sie ausgestiegen ist, durch welche Täler sie auf dem Weg zurück zu sich selbst gegangen ist, und wie sich ihr Leben fortan entfaltet.

Katja Suding war eine der wichtigsten Politikerinnen der FDP

Katja Suding, arbeitete nach einem Studium der Kommunikations- und Politikwissenschaft lange Jahre als selbständige Kommunikationsberaterin. Im Jahr 2011 ging sie in die Politik. Suding war von 2011 bis 2017 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzende der FDP-Fraktion sowie von 2014 bis 2021 Landesvorsitzende der FDP Hamburg. Von 2015 bis 2021 war sie auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei und von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort fungierte sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP.

Informationen

„Reissleine“ – Lesung und Talk mit Katja Suding

20. Oktober

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel

Öffentliche Veranstaltung.

Der Eintritt kostet 8 Euro.

Karten werden an der Information der Stadtbücherei und im Buchhaus Steyer verkauft.

Moderiert wird der Abend von Journalist und Autoren-Kollege Thomas Frankenfeld.