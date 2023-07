Klimaprotest: Luft aus zahlreichen Autoreifen gelassen

An insgesamt 34 Fahrzeugen in Nienstedten ließen Unbekannte die Luft aus einem oder gleich mehreren Reifen. Den ersten Fall nahm die Polizei um 6.03 Uhr auf. Meist waren es SUVs. Die Autos standen in einem weitläufigen Bereich in Nienstedten zwischen der S-Bahntrasse, der Kanzleistraße, der Elbchaussee und der Winckelmannstraße. An allen Fahrzeugen war ein Zettel, auf dem laut Polizei sinngemäß stand: „Achtung, aus den Reifen Ihres Autos wurde Luft abgelassen.“ Die Polizei interpretiert dies als Warnhinweis. Außerdem haben die Zettel eine Aussage über die Klimaschädlichkeit der Fahrzeuge enthalten. Es kam zu keinen weiteren Schäden oder Verletzten.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.