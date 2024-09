Lernort Klövensteen

Unter dem Motto „Barrierefrei durch das Wildgehege“ findet am Sonntag, 29. September 2024 eine zweistündige Führung durch und um das Wildgehege im Klövensteen herum statt. Kleine und große Besuchende mit Seheinschränkungen haben die Möglichkeit, einige der heimischen Wildtiere ganz nah zu erleben. Die Führung beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang Wildgehege (Sandmoorweg 150, 22559 Hamburg-Rissen). Eine Anmeldung per E-Mail an waldschule@altona.hamburg.de ist erforderlich.

Brunft, ist nicht gleich Brunft

Am Samstag, 19. Oktober 2024 präsentiert und informiert die Bezirksjägergruppe Altona in einer Veranstaltungsreihe über die Rothirschbrunft (Fortpflanzungszeit der Rothirsche). Nach einem Vortrag im Waldschulgebäude gibt es einen kleinen Rundgang zu den Rothirschen. Die Vorträge mit Rundgang finden ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. Der letzte Termin ist um 16 Uhr. Die Veranstaltungen sind barrierefrei. Treffpunkt ist in der Waldschule (Sandmoorweg 160, 22559 Hamburg-Rissen). Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Am Samstag, 9. November 2024 präsentiert und informiert die Bezirksjägergruppe Altona in einer Veranstaltungsreihe über die Damhirschbrunft (Fortpflanzungszeit der Damhirsche). Nach einem Vortrag im Waldschulgebäude gibt es einen kleinen Rundgang zu den Damhirschen. Die Vorträge mit Rundgang finden ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. Der letzte Termin ist um 16 Uhr. Die Veranstaltungen sind barrierefrei. Treffpunkt ist in der Waldschule (Sandmoorweg 160, 22559 Hamburg-Rissen). Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Vogelstimmenexkursion im Klövensteen

Auch im Winter singen einige Vögel. Dies ist der perfekte Beginn, um Vogelstimmen zu lernen. Daher findet am Samstag, 19. Januar 2025 von 8.30 Uhr bis 11 Uhr ein Rundgang durch das Wildgehege statt. Bei der „Vogelstimmenexkursion für Neueinsteiger*innen“ haben Teilnehmende die Möglichkeit, Vögel an ihren Rufen und Gesängen kennenzulernen. Der Rundgang ist für Menschen mit Seheinschränkungen geeignet. Treffpunkt ist am Eingang Wildgehege (Sandmoorweg 150, 22559 Hamburg-Rissen). Eine Anmeldung per E-Mail an waldschule@altona.hamburg.de ist erforderlich.