Kostenloser Fahrradcheck auf dem Bio-Wochenmarkt

Der Frühling ist da – höchste Zeit, das Fahrrad fit für die Saison zu machen. Der ADAC bietet hierzu in Kürze kostenlose Hilfe in Blankenese an.

"Sicherheit geht vor." Unter diesem Motto gibt es im Mai einen kostenlosen Sicherheitscheck für Ihr Rad in Blankenese. // Foto: Maxime auf Unsplash