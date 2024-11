Leuchtturmausstellung in Rissen startet

Was im November 2021 begann, ist heute ein fester Bestandteil des Stadtbildes: Gemeint sind die Mini-Leuchttürme, die zur Winterzeit in vielen Fenstern und Schaufenstern strahlen. Auf den Weg brachte sie die Initiative „Lass Rissen leuchten“. Hierzu sagt Heinz Polster, Initiator und Produzent der Leuchttürme: „Wir möchten den Menschen in Rissen nicht nur ein symbolisches Licht geben, sondern auch die lokale Wirtschaft unterstützen“. Zugleich sollen die Leuchttürme Zuversicht spenden.

Jetzt lädt eine Ausstellung in der HASPA Rissen dazu ein, die Geschichte dieses leuchtenden Symbols zu erleben. Die Leuchtturmausstellung startet heute um 15 Uhr. Eröffnet wird sie vom Hamburger Kaffee-Giganten Albert Darboven. Er ist Schirmherr und langjähriger Förderer der Initiative „Lass Rissen leuchten“. Heinz Polster und einige Mitstreiter werden bei der Eröffnung Fragen der Gäste beantworten.

Die Ausstellung zeigt einzigartige Einblicke

Die Ausstellung zeigt eine Sammlung von Leuchttürmen sowie zahlreiche historische Fotografien und Anekdoten rund um das Wahrzeichen des Stadtteils Rissen. Hubert Wudtke, Heimatforscher und Experte für den Rissener Leuchtturm, hat historische Aufnahmen und Geschichten beigesteuert, die einen nostalgischen Einblick in die Entwicklung des Ortes bieten.

Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist darüber hinaus die Möglichkeit, einen eigenen Mini-Leuchtturm vor Ort verbindlich vorzubestellen. Die Ausstellung läuft bis zum 22. November 2024 und endet damit genau drei Jahre nach dem Start der Initiative „Lass Rissen leuchten“. Ab dem 25. November werden die leuchtenden Symbole dann erneut in den Geschäften und Fenstern Rissens zu sehen sein und die Vorweihnachtszeit einläuten.

Mehr über „Lass Rissen leuchten“

Am 22. November 2021 startete die Initiative „Lass Rissen leuchten“. Sie ist ein Zusammenschluss der Gemeinschaft der Rissener Kaufleute, der Albert- und Edda Darboven Stiftung sowie Heinz Polster. Weitere Informationen zur Initiative sowie zur Ausstellung finden Interessierte unter: https://rissener-leuchtturm.de