Lindenrondell im Hirschpark wiederbelebt

Versteckt im Wald des Hirschparks ist ein historisches Lindenrondell wiederhergestellt worden. Es liegt oberhalb des Tals am Mühlenberg, westlich des Spielplatzes.

Die Rekonstruktion des verwunschenen Plätzchens begann bereits im vergangenen Jahr durch Stadt und Bezirk. Einige der ursprünglichen Bäume sind noch erhalten.

Zunächst entstand ein kleiner gewundener Pfad durch das Unterholz. Hierfür waren vorsichtige Lichtungsmaßnahmen notwendig. Danach folgte die eigentliche Sanierung des Rondells. Kürzlich endeten die Arbeiten mit dem Aufstellen neuer Sitzbänke, finanziert durch die Umweltbehörde. Entstanden ist ein angenehm kühler Ort zum Verweilen. In Zukunft möchte man auch die Sicht auf die Elbe und das Landhaus wiederherstellen.