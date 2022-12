Der Hamburger Singer-Songwriter Linus Bruhn begeistert seit Jahren mit seiner Stimme, Gitarre und mitreißender Musik. Als Social-Media-Star hat er ein großes internationales Publikum erreicht. Wer den gebürtigen Hamburger kennt, weiß, wie wohl er sich mit seinen neuen Songs fühlt, die seit Mitte 2021 entstanden sind. Diese Songs sind nun beim Konzert in Hamburg zu hören.

Alle Songs bewegen – sei es zum Tanzen oder zu tiefen Gefühlen. Facettenreich, funky und wandelbar wie nie zuvor präsentiert sich Linus mit modernem Sound und Songwriting. Mit seinen neuen Songs ist er endgültig als eigenständiger Künstler angekommen. „Das bin ich, das fühlt sich gut an“, erklärt der Singer-Songwriter und freut sich darauf, in diesem Winter auf den Bühnen Deutschlands weiter zu zeigen, was in ihm steckt.

Das Ausnahmetalent

Gerade die Fähigkeit, sich zu wandeln, und seine kreative Neugier ist jeher in seine Biografie eingeschrieben: Mit zehn Jahren spielte er bereits den jungen Tarzan im Disney-Musical in Hamburg, mit sechzehn Jahren nahm er bei „The Voice of Germany“ teil und verzauberte nicht nur das Publikum, sondern auch Silbermond Frontsängerin Stefanie Kloß.

Weitere Informationen

Linus Bruhn Live

21. Dezember, 20 Uhr

Hebebühne – Barnerstr. 30 (Hinterhof)

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen für 23,69 Euro – freie Platzwahl

Linus Bruhn auf Instagram: www.instagram.com/linusbruhn98/?hl=de