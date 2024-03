Menschenkette für Demokratie

Ein großes Bündnis ruft am Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März zu einer Aktion an der Binnenalster auf. Gemeinsam will man Hamburg leuchten lassen und so ein Zeichen setzen.

Gemeinsam gegen Rechts: Die AWO Hamburg ruft zur Menschenkette an der Alster auf. // Foto: iStock/sibway/AWO Hamburg