Motivaufnahmeleiter – Unser Arbeitsplatz des Monats

Am Filmset von „Nord Nord Mord“ geht es munter zu. Beleuchter schieben gigantische Scheinwerfer über die Straße, aus Lkw werden Kameras, Kabel und Mikrofone ausgeladen, die Caterer werkeln am Herd – mittendrin Motivaufnahmeleiter Tobias von Schönermark.

Er bringt seinen Job so auf den Punkt: „Ich bin Motivaufnahmeleiter – und finde das Zuhause für unsere Filmgeschichten. Pro Jahr betreue ich vier Filmprojekte. Für jede Produktion brauchen wir einige Monate Vorlauf, um die passenden Locations zu finden, Drehgenehmigungen einzuholen, Halteverbotszonen einzurichten und Techniker verschiedener Gewerke zu organisieren. Am Ende laufen bei mir alle Fäden zusammen – von der Logistik über die Bürokratie bis hin zum Drehort, wo ich schaue, ob alles wie geplant an Ort und Stelle ist.“

Der Hamburger ist seit zwanzig Jahren im Geschäft und verantwortlich für die Logistik sowie Vorbereitung der Dreharbeiten am Drehort. Er koordiniert die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen, sorgt für notwendige Genehmigungen und handelt Verträge aus. „Mein Job ist es nicht, alles zu haben, sondern zu wissen, woher ich es bekomme.“

Am Drehtag ist er morgens der Erste, um nach sechsmonatiger Planung zu kontrollieren, ob alles glatt läuft. „Ich erstelle anhand der örtlichen Gegebenheiten genaue Pläne, zum Beispiel wo welcher Lkw, Bus, Wohnmobil, Visagist parken kann. Dafür begehe ich jeden Drehort und die Umgebung mehrmals.“

Die Suche nach dem richtigen Ort

Neben dem Organisatorischen hat Tobias noch eine andere Aufgabe, die seine Augen zum Leuchten bringt. „Ich suche Drehorte, dafür bin ich in ganz Norddeutschland unterwegs.“ Dabei taucht er völlig in die Gegend ein, kommt mit Anwohnern ins Gespräch und bekommt Insider-Tipps für coole Locations. „Ich fahre los, nur mit einer gedruckten Geschichte in der Tasche und suche dazu die perfekte Kulisse.“

Um als Drehort in Frage zu kommen, stellt sich Tobias etwa Fragen wie: Welche Nebengeräusche gibt es? Befinden sich Parkmöglichkeiten für Lkw, Transporter und mehr in der Nähe? Stören andere Gebäude das Motiv? „Ich habe durch meine Motiv-Vorschläge kreativen Einfluss auf den Film – und am Ende sehen das Millionen Zuschauer.“