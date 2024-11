Mozarts große Messe in Flottbek – 17.11.2024

Mozarts Messe in c-Moll gilt als eine der ganz großen Werke der Klassik. Es reiht sich ein die Riege großer Werke wie Beethovens Missa Solemnis oder J.S. Bachs Messe in h-Moll. Mozarts Werk wird nun in der Flottbeker Kirche aufgeführt. Außerdem erklingt die Kantate BWV 140 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von J. S. Bach. Es musizieren der Flottbeker Kammerchor und das Orchester Opus 7 sowie die Solistinnen und Solisten Claire Austin (Sopran), Nora Kazemieh (Alt), Dustin Drosdziok (Tenor) und Sönke Tams Freier (Bass).

Tickets

Karten für dieses Konzert erhalten Sie im Flottbeker Gemeindebüro (Bei der Flottbeker Kirche 2, 22607 Hamburg), per Mail: info@kirche-in-flottbek.de oder Telefon 040-828819 sowie an der Abendkasse.

Mozarts Messe in C-Moll

Mozart begann mit der Komposition seiner umfangreichsten Messe im Sommer 1782. Die Uraufführung der Messteile erfolgte in einem Gottesdienst in Salzburg. Dieses Meisterwerk war keine Auftragskomposition, sondern entstand aus Dankbarkeit. So wird erzählt, dass Mozart hier eine überstandene Krankheit und die endlich geglückte Eheschließung mit Constanze Weber feiert.

Zeit und Ort

Sonntag, 17. November, 17 Uhr

Flottbeker Kirche, Bei der Flottbeker Kirche 2