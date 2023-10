Neue Bike+Ride Anlage in Rissen

Rissen darf sich über zwei neue Angebote für den Fahrradverkehr freuen. Am Rissener S-Bahnhof wurde die neue Bike+Ride Anlage eröffnet. Außerdem gibt es neuerdings eine StadtRad-Station an der Gudrunstraße. Beide Angebote sollen den „bedarfsgerechten“ Umstieg aufs Rad erleichtern, so die Verkehrsbehörde. Die Investitionen sind Teil eines langfristigen Plans. Der sieht vor, dass an jeder S-Bahn-Haltestelle entlang der S1 bald eine StadtRad-Station stehen soll. Das zukünftig ein umweltfreundliches Pendeln und einen komfortablen Mobilitätsmix fördern.

Durch Bike+Ride Anlage 412 neue Fahrradstellplätze für Rissen

Die im September fertiggestellte Bike+Ride Anlage in Rissen bietet insgesamt 412 Fahrradstellplätze. Davon sind 70 gesichert, 126 überdacht und 216 frei zugänglich. Die Anlage soll es einfacher machen, Fahrräder schnell und sicher abzustellen und, um dann auf den ÖPNV umzusteigen. Zusätzlich steht den Nutzerinnen und Nutzern eine Schließfachanlage zur Verfügung, in der sie Akkus, Helme, Werkzeug und Fahrradbekleidung aufbewahren können. Die StadtRad-Station an der Gudrunstraße verfügt über weitere 16 Stellplätze mit Leihrädern. Die sind besonders für Kurzstrecken innerhalb des Stadtteils gedacht.

Planungen für weitere Haltestellen im Hamburger Westen laufen bereits

Aktuell befinden sich die Haltestellen S Sülldorf, S Blankenese, S Hochkamp und S Ottensen in der Planung. Darüber hinaus werden Stationen in den umliegenden Stadtteilen Nienstedten, Iserbrook und Osdorf eingerichtet.

Betrieben wird die Bike+Ride Anlage von der P+R-Betriebsgesellschaft. Deren Geschäftsführer Jan Krampe sagt zur neu eröffneten Anlage: „Mit dem Standort Rissen führen wir den stadtweiten Ausbau der Fahrradabstellanlagen an den U- und S-Bahn-Haltestellen erfolgreich fort.“ Dies sei ein „klares Signal für eine umweltfreundliche Zukunft und unterstützen Hamburg auf dem Weg, bis 2030 80 Prozent der Wege im Umweltverbund zurückzulegen“, ergänzt Krampe.

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjark hebt hervor, dass das Bike+Ride-System auch große Wirkung auf die Radroute 1 haben werde. „Die Route führt vorbei am Rissener S-Bahnhof in Richtung Altona und City und bietet so den Umstieg vom Rad auf den ÖPNV und umgekehrt an. Mit den Maßnahmen fördern wir die Lebensqualität und Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger und stärken unsere Modal-Split-Ziele“, so Tjarks.