30. Blankeneser Neujahrsempfang – Ersatz für Merz

„Die diesjährige Liste der Zusagen zum Neujahrsempfang ist erfreulich“, berichtet Gastgeber Klaus Schümann (Chefredakteur und Herausgeber des Hamburger Klönschnack). Dies sagt er trotz der überraschenden Absage des Festredners Friedrich Merz in letzter Minute. Merz ist in dieser Woche zu Gesprächen mit seiner Partei in Hamburg. Seine Absage erklärte er mit einer Terminüberschneidung. Glücklicherweise konnte schnell Ersatz gefunden werden.

Nachfrage größer als Platzangebot

Die Nachfrage bei den Einladungen war erneut größer als das Platzangebot, berichtet Schümann weiter: „Mehr als 1.000 Gäste passen schlichtweg nicht in den Festsaal des Grand Elysée Hotels Hamburg hinein“. Dieser Erfolg war zu Beginn nicht absehbar. Los ging es vor rund 30 Jahren im Blankeneser Gemeindesaal mit gerade einmal 60 Gästen. Schnell wuchs die Beliebtheit des Neujahrsempfangs und damit auch die Gästeanzahl. Es folgte der Wechsel in das Louis C. Jacob an der Elbchaussee. Dort residierte das Gesellschaftsereignis für 19 Jahre. Für weitere drei Jahre ging es dann bis zum Finale von Karlheinz Hauser auf dem Süllberg weiter. Bereits im vierten Jahr feiert der Klönschnack seinen Blankeneser Neujahrsempfang nun im Festsaal des Grand Elysée Hotels Hamburg.

Die Rednerinnen und Redner des Abends

Von Beginn an hat sich der Neujahrsempfang zu einem Abend mit Geselligkeit und humorvollen Neujahrsansprachen entwickelt. Dabei sind insbesondere die gewonnenen Redner bemerkenswert, die in der Regel aus der Welt der Politik stammen. Gastgeber Klaus Schümann konnte für dieses Jahr Karin Prien (CDU) gewinnen, die für ihren Parteikollegen und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz einspringt. Seit Januar 2022 ist Prien stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU. Die Juristin ist außerdem seit 2017 Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein. Weitere Redner sind Wolfgang Kubicki (stv. Bundesvorsitzender der FDP) und Kultursenator Dr. Carsten Brosda (SPD). Zudem läutet Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher (SPD), traditionell als „Hausherr der Stadt“ den Abend ein.

Gäste der vergangenen Jahre

In den vergangenen Jahren waren unter anderem Sigmar Gabriel (SPD), Sahra Wagenknecht (damals noch Mitglied der Partei DIE LINKE), Wolfgang Schüssel (Österreichs Bundeskanzler), Rita Süssmuth (CDU), Robert Habeck (GRÜNE), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Anton Hofreiter (GRÜNE), Gesine Schwan (Kandidatin für das Bundespräsidentenamt), Bundespräsident Joachim Gauck, Olaf Scholz (mehrfach), Christian Lindner (FDP), Norbert Röttgen (CDU), Claudia Roth (GRÜNE) und Günther Beckstein (CSU). Friedrich Merz war schon im Louis C. Jacob und auf dem Süllberg dabei. Aus der Wirtschaft hielten Michael Otto, Banker Josef Ackermann und Dieter Zetsche (Mercedes-Vorstand) eine Neujahrsansprache.

Unsere Verlosung für wohltätige Zwecke

Mit exklusiven Preisen (Lospreis 25 Euro) kommen bis zu 50.000 Euro zusammen. Hiermit unterstützt der Lions-Club Hamburg-Blankenese Einrichtungen, die Kinder und Jugendlichen in Not helfen. So sind in diesem Jahr auch eine Hapag-Lloyd-Kreuzfahrt, Business-Flüge nach Dubai mit Hotel von Emirates sowie Wellness-Tage in der Toskana und auf Sardinien (von Donner & Reuschel gesponsert) zu gewinnen.

Freuen Sie sich auf unseren Nachbericht zum Neujahrsempfang

Der Klönschnack wird in seiner Februar-Ausgabe wieder ausführlich auf 24 Sonderseiten vom 30. Blankeneser Neujahrsempfang berichten.