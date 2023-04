Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-Jährigen

Der vermisste Antonio war zuletzt auf Entscheidung des Jugendamts in einer Wohneinrichtung in Bergedorf untergebracht. Über die Osterfeiertage dürfte er seinen volljährigen Bruder in Altona-Altstadt besuchen. Der Besuch beinhaltete auch ein Treffen mit der leiblichen Mutter am Karfreitag. Danach kehrte Antonio nicht wie vereinbart zu seinem Bruder zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen, wie der Einsatz eines Personenspürhundes, blieben erfolglos. Daher wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Beschreibung des Vermissten

Die Polizei beschreibt Antonio wie folgt:

• Antonio ist 11 Jahre alt, wirkt aber laut Polizei etwas älter

• schlank

• etwa 160cm bis 165cm groß

• bekleidet mit einer grauen Sweatjacke, einer schwarzen Weste und einer blauen Jeans

• braune Augen

• dunkelbraune, mittellange, lockige Haare

Hinweise zur Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei bittet im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise. Zeugen können sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286 – 56789 oder einer Polizeidienststelle melden. Wer den Gesuchten sieht, kann auch den Polizeinotruf unter 110 nutzen.