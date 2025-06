Open Day an der KLU – Studieren mit Blick auf den Hafen und die Welt

Beim Open Day erleben Besucherinnen und Besucher hautnah, wie die staatlich anerkannte Hochschule akademische Exzellenz mit Praxisnähe, persönlichem Austausch und internationalem Flair verbindet.

Alle Programme der KLU sind englischsprachig, praxisorientiert und zukunftsweisend. Angeboten werden ein Bachelorstudiengang in Business Administration sowie Masterstudiengänge International Management, Logistics & Supply Chain Management sowie in Data Science & Business Analytics.

Ergänzungen runden das Profil ab

Das Profil erhält durch berufsbegleitende MBA- und Weiterbildungsprogramme noch mehr Qualität. Der Fokus der Ergänzungen liegt auf Leadership, digitale Transformation und Nachhaltigkeit.

Wer am Open Day teilnimmt, kann den Campus entdecken und sich in Probevorlesungen und Beratungsgesprächen inspirieren lassen. So erhalten Gäste ein unmittelbares Bild davon, was Studieren an der KLU besonders macht. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig. Die können Sie ganz leicht hier vornehmen.

Zeit und Ort