Osdorf: Frau steuert Auto in Graben

Eine 46-jährige Autofahrerin verursachte gestern Abend in der Nähe des Osdorfer Borns einen Autounfall. Vom Rugenfeld kommend bog sie in einen unbefestigten Forst- und Landwirtschaftsweg. Dort fuhr sie schließlich in einen Graben. Laut Hamburger Abendblatt wurde dort ein Radfahrer auf den Unfall aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Löschzug der Feuerwehr und ein Notarzt fuhren anschließen zum Unfallort in der Osdorfer Feldmark.

Der Zeuge sagte aus, die Frau am Steuer schiene zu schlafen. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum bei der Fahrerin ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus. Die Fahrerin klagte über Schmerzen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Näheres zum Zustand der Fahrerin ist aktuell nicht bekannt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Führerschein der 46-Jährigen wurde sichergestellt.