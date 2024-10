Der Othmarscher Adventskalender 2024 is da

Der Erlös der Othmarscher Adventskalender geht wie in den Vorjahren auch an KIDS Hamburg e.V. (Kompetenz- und Infozentrum Down-Syndrom), an die am Malwettbewerb teilnehmenden Schulen sowie an die Kinder-, Jugend- und Behindertenarbeit der Christuskirche Othmarschen.

Macht hoch die Türchen … für Überraschungen

Hinter den 24 Türchen verbergen sich wieder tolle Überraschungen, die von Sponsoren aus ganz Hamburg stammen. Insbesondere Einzelhändler, Kulturbetriebe und Gastronomen in und um Othmarschen spendeten hierfür. Es warten wieder Hotelaufenthalte, Kino- und Theaterkarten, Einkaufsgutscheine, Gesundes für Körper und Geist, Barkassenfahrten, tolle Sachpreise, und einiges mehr auf die Preisträger.

24 kleine Kunstwerke aus Schulen

Und natürlich gibt es auch wieder den Malwettbewerb an den Schulen. Aus den liebevoll gemalten Kunstwerken hat eine unabhängige Jury 24 Bilder ausgesucht. Sie zeigen sich nach und nach hinter den Kalendertürchen.

Hier können Sie den Othmarscher Adventskalender erhalten

Sie können den Kalender ab sofort in Othmarschen in vielen Geschäften in der Waitzstraße, am Beseler Platz, in der Beselerstraße, Liebermannstraße und auch in Blankenese in der Buchhandlung Wassermann, im Café Carroux, bei Smith’s Clothing und bei Cocomat erwerben. Der Preis pro Kalender liegt wie immer bei zehn Euro.