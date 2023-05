Rechtzeitig zur Freiluftsaison geht es im beliebten Ausflugs-Lokal am Klövensteen wieder los. Ab sofort hat die Pony-Waldschänke wieder geöffnet und lockt wie eh und je mit bodenständiger Küche zu fairen Preisen, einer großen Auswahl an Bieren und Weinen und ihrem großen Biergarten – an lauen Abenden wird hier auch wieder fleißig gegrillt.

Pony-Waldschänke, Babenwischenweg 28, Rissen, Telefon 88 35 96 66, www.pony-hamburg.de