Reventlowstraße und A7-Vollsperrung kollidieren

Wegen des Ausbaus der Veloroute 1 in der Reventlowstraße kommt es am Wochenende 8. und 9. Juni zu mehreren Sperrungen. Gleichzeitig führt die Vollsperrung der A7 zu Behinderungen. Das Zusammenspiel der Sperrungen sorgt aller Voraussicht nach für Staus in weiten Teilen des Hamburger Westens. Vor allem im unmittelbaren Baustellenbereich müssen sich Anwohnende auf einiges einstellen.

Sperrungen im Bereich Reventlowstraße

Am 8. und 9. Juni steht eine Sperrung zwischen Jungmannstraße und Klein Flottbeker Weg/Agathe-Lasch-Weg an. Am Samstag, 8. Juni, ist zudem der Abschnitt der Walderseestraße zwischen Noerstraße und Reventlowstraße sowie die Reventlowstraße von der Walderseestraße bis Gottorpstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger können in dieser Zeit nicht oder nur eingeschränkt mit dem KFZ angefahren werden. Anwohnende des Abschnitts, die ihr Fahrzeug während der Sperrung nutzen wollen, bittet das Bezirksamt Altona, dieses vorab außerhalb des Baufeldes abzustellen. Am Sonntag, 9. Juni, wird ebenfalls der Einmündungsbereich der Jungmannstraße in die Reventlowstraße gesperrt.

Sperrung der A7 auch an den Anschlussstellen im Hamburger Westen

Die Sperrungen finden parallel zur 55-Stunden-Sperrung der Autobahn A7 statt. Im Zuge der Autobahnsperrung sind unter anderem auch die Anschlussstellen Othmarschen und Bahrenfeld gesperrt.

Wege für Rad- und Fußverkehr

Der Fuß- und Radverkehr kann die Baufelder über einen gesicherten Weg passieren. Die Grundstücke bleiben laut Bezirksamt auch während der Arbeiten für den Fußverkehr zugänglich. Anliegerinnen und Anlieger sollen sich auf Halteverbotszonen im öffentlichen Raum einstellen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Sowohl die Planung als auch die einzelnen Bauphasen sind auf einer Internetseite des Bezirksamts Altona unter hamburg.de/altona/reventlowstrasse einsehbar.